YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara-Niğde Otoyolu’nda icra edilen yol kontrol uygulamasında 3 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. Türkiye gündemine oturacak nitelikteki operasyonda farklı marka ve çeşitlerde binlerce kaçak ürün, piyasaya sürülmeden ele geçirilerek büyük bir kaçakçılık operasyonu daha başarıyla sonuçlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre; jandarma ekipleri tarafından yapılan titiz ve risk analizine dayalı yol kontrol faaliyeti esnasında, sürücülüğünü (M.T. 1980-E) isimli şahsın yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada; ülkeye kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çok sayıda malzemeye rastlandı.

Araç içerisinde;

1.230 adet farklı marka ve cinste kozmetik ürün

1.990 adet oyuncak

258 adet ayakkabı

122 adet elektronik sigara

650 adet elektronik sigara likiti

319 paket kaçak sigara

300 adet Pringles marka cips

45 adet cep telefonu şarj adaptörü

45 adet cep telefonu şarj kablosu

3 adet taktik çanta

26 adet taktik kemer

28 adet taktik şapka

70 paket nargile tütünü

23 adet traş makinesi

17 adet teleskopik cop

2 adet Dyson marka elektrikli süpürge malzemesi

ele geçirildi.

Ele geçirilen bu ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 3.000.000 TL olduğu belirtildi.

Aksaray Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyon çerçevesinde şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK!

Jandarmanın özellikle otoyol güzergahları üzerinde yaptığı anlık ve nokta atışı kontroller sayesinde, ülke ekonomisini zarara uğratan, kayıt dışı ticareti artıran ve haksız kazanç elde edilmesine zemin hazırlayan kaçakçılık şebekelerine güçlü darbe indirildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’nın yasa dışı ticarete ve kaçakçılığa yönelik operasyonlarının devam edeceği vurgulandı.

yetkililer, vatandaşların şüpheli gördükleri durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri konusunda uyardı.

Bu büyük çaplı operasyon, güvenlik güçlerinin otoyollarda gerçekleştirdiği hassas kontrollerin, kaçakçılığa karşı ne denli etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.