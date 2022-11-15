Otoyolda alev alan TIR hurdaya döndü

Yangın, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek tüneli yakınlarında meydana geldi. R.S. idaresindeki 63 K 6981 plakalı soda yüklü TIR'ın kupa bölümünde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)