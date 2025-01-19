Otoyolda bulunan parçalanmış cesedin sırrı çözüldü

Sakarya'da Anadolu Otoyolunda bir aracın çarpıp kaçtığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Jandarma, parçalanan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için incelemelere başladı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ TARAFINDAN EZİLMİŞ

Anadolu Otoyolunun Arifiye geçişinde yolda parçalanmış ceset parçaları görenler, durumu hemen 12 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekibi yönlendirildi. Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, yayaya bir aracın çarpıp kaçtığı, sonrasında ise cesedin üzerinden çok sayıda araç geçtiği belirlendi.

Jandarma ekipleri parçalanan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, parçalanmış ceset ise toplanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderili.

Olayla soruşturma sürdürülüyor.