Otoyolda tehlikeli kaçış! Jandarmadan nefes kesen kovalamaca

Olay, 18 Mayıs Pazar günü Anadolu Otoyolu'nda Kızılcahamam mevkisinde meydana geldi. Gerede istikametine ilerleyen 81 AN 861 plakalı aracın sürücüsü T.K (25), kendisine "dur" ihtarında bulunan jandarma ekiplerinden kaçarak aracını görevlilerin üzerine sürdü.

Ters yöne dönen ve aracını görevlilerle diğer araçların üzerine sürerek kaçmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile durdurularak gözaltına alındı. O anlar ise otoyolda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Gözaltına alınan ve hakkında, "Görevi Yaptırmamak için Direnme', "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak'tan adli ve idari işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.