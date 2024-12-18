Otoyolda kağıt havlu yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Otoyolda kağıt havlu yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kağıt havlu yüklü tırın dorsesi alev aldı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kağıt havlu yüklü tırın dorsesi alev aldı. Dorsede bulunan malzemelerin birçoğunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi Kalayık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı kağıt havlu yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Diğer sürücülerin uyarması üzerine tır sürücüsü, dorseyi kupadan ayırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri gönderildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında dorsede bulunan malzemelerin birçoğu kullanılamaz hale geldi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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