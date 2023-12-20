Otoyolda kamyonet sıkıştırdı, motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Başakşehir TEM Otoyolu’nda motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz, kamyonetin kendisini sıkıştırması üzerine bariyerlere çarptı ve yaralandı. Kaza, bir araç kamerasından kaydedildi. Serkan Yılmaz, kazanın ardından "Arkamdan gelen otomobilin araç kamerası olmasaydı, ben hiçbir şeyi ispatlayamayacaktım" dedi.

Kaza, 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Motosikletiyle Büyükçekmece’de bulunan çalıştığı hastaneye gitmekte olan Yılmaz, orta şeritte ilerlerken sağ şeride geçmek istedi. Bu esnada sol şeritten bir kmyon üzerine geldi. Serkan Yılmaz, bariyerlere çarptı, yere düştü. Başka araçlar tarafından ezilmekten son anda kurtuldu. Kamyonetin sürücüsü hiç durmadan devam etti.

Serkan Yılmaz, hastanede tedavi görürken aynı zamanda kamyonetin şoförüne dava açtı. Kaza, arkadan gelen aracın kamerasında kaydedildi.

“HUKUKSAL OLARAK HAKKIMI ARAYACAĞIM”

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz, "Kağıthane'den yeni aldığım motosikletimle, Büyükçekmece'deki iş yerime gidiyordum. TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde giderken, şirket aracı olduğunu öğrendiğim bir kamyonet, en sol şeritten en sağ şeride beni sürükleyerek geçti. Bariyerlere çarpmama sebep oldu. Durmaması beni çok üzdü.

Davamı açtım, hukuksal olarak da gereken tüm hakkımı arayacağım. Kazadır sonuçta olabilir, durmaması, insanlığını sorgulamadan basıp gitmesi, beni çok yıprattı. O yüzden hukuksal olarak hakkımı arayacağım. Hamd olsun kırılmış bir yerim yok, ezilme var. Yeni almış olduğum motorumda kısmi masraflarım var. Kullanmış olduğum ekipmanlar sayesinde şu anda hayattayım. Allah göstermesin arkamdan gelen bir kamyon vardı, kendimi emniyet şeridine atmasam, kamyon da üzerimden geçebilirdi. 2 çocuğum ve ailem perişan halde, ben de hayatta olmayacaktım belki de. Motorculara, İstanbul trafiğinde ve Türkiye genelinde saygısı olmayan şoförlerden, sağınıza solunuza dikkat etmenizi, kaç aileyi perişan edeceğinizi bilmenizi istiyorum. Arkamdan gelen otomobilin araç kamerası olmasaydı, ben hiçbir şeyi ispatlayamayacaktım” şeklinde konuştu.