Otoyolda korkunç kaza: 2 ölü

Kaza, Tekirdağ Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Avrupa Serbest Bölgesi'nden aldığı yükü İstanbul'a sevk eden Metin Maşalacı, kullandığı TIR'ı emniyet şeridine çekti. Metin Maşalacı dorsenin arka kısmında kontrollerde bulunduğu sırada aynı yöndeki İdris Gökhan idaresindeki kamyon, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonrası kamyonla dorse arasında sıkışan Metin Maşalacı, feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyonda sıkışan sürücü İdris Gökhan ise itfaiye kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yaralı kurtarıldı.

Sürücü İdris Gökhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.