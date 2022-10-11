Otoyolda tır alev alev yandı  

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı mevkiinde meydana geldi. Gaziantep’ten Ankara’ya plastik taşıyan 54 AEN 669 plakalı tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının ormana sıçraması nedeniyle Pozantı Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti.

Tır yangını kısa sürede söndürüldü.