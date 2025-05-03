Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde lastiği patlayan tır bariyerlere çarparak durdu. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan D.A. idaresindeki 41 AGN 054 plakalı tır, sol ön lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarparak makaslayan tır, bölgede bir süre trafiği aksattı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza sebebi ile Ankara istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin, tırı emniyet şeridine çekmesi ile birlikte bölgede trafik kontrollü şekilde sağlandı. Bir süre aksayan trafik, yolun temizlenmesi ile birlikte normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

Otoyolda TIR faciası: Ankara yolu kilitlendi

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