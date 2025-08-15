Otoyolda yanan TIR yangın çıkarttı!

Balıkesir'den geçen İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen yangınında tır kullanılamaz hale gelirken, yanan tır otoyol kenarında bulunan otluk alanda yangına sebep oldu.

Olay sabaha karşı İstanbul - İzmir Otoyolu Batı gişelerinden sonra meydana geldi. İzmir yönünden gelip İstanbul istikametine giden 35 CGB 385 TIR sebebi belirlenemeyen bir nedenle aninden alev aldı ve ot yangınına müdahale edildi.

Otoyolda yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri TIR yangınına müdahale ettiler. TIR da yangın başlayınca sürücünün aracı terk etti. İtfaiye ekipleri TIR yangınını söndürürken, sıçrayan alevler otoyol kenarında bulunan otluk alanda yangına sebep oldu.

İtfaiye ekipleri hem TIR'ı hem de otluk alanda çıkan yangını söndürerek, kapanan otoyol şeridini trafiğe açtı. Yangın ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

