Otoyolda yolcu otobüsü tıra çarptı

Kaynak: İHA
Otoyolda yolcu otobüsü tıra çarptı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yolcu otobüsünün tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Murat Ö. yönetimindeki 59 KS 104 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden Mahmut A. idaresindeki 63 ARV 732 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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