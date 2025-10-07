OTSO Başkanı Karlıbel’den kritik çağrı!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Adil Levent Karlıbel, altyapı yapım işi başlayan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların rekabet edebilmesi için doğal gazın hayati önem taşıdığını vurguladı. Karlıbel, çözümü AKSA ve BOTAŞ nezdinde hızlandıracak olan il yöneticileri ile siyasilerini göreve davet etti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu'nun ekonomik geleceği açısından kritik öneme sahip olan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Karlıbel, altyapı yapım işine başlanan OSB'nin en büyük ihtiyacının doğal gaz olduğunu belirterek, yetkili kurumları ve siyasetçileri hızla aksiyon almaya çağırdı.

Başkan Karlıbel, yapmış olduğu yazılı açıklamada, yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcı çekebilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi için doğal gazın olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

"REKABET EDİLEBİLİRLİK ANCAK DOĞAL GAZLA MÜMKÜN"

Karlıbel açıklamasında, "2’nci Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi başladı. Ancak Organize Sanayimiz doğal gaz bekliyor. Burada yatırım yapacak olan firmalardan ısıl işlem ihtiyacı duyan sektörlerin enerji açısından rekabet edebilir olması ancak doğal gazla mümkün," ifadelerini kullandı.

Başkan Karlıbel, sorunun çözümü için adres göstererek, "Bu işin adresi, dağıtıcı firması AKSA ile BOTAŞ’tır. AKSA ve BOTAŞ’a da etki edecek olan ilin yöneticileri ve siyasileridir. İlimizin yöneticilerine ve siyasilerine bu konuyu çözmeye davet ediyoruz," diyerek çağrısını yineledi. Yeni OSB'nin tam kapasiteyle faaliyete geçerek il ekonomisine katkı sağlayabilmesi için doğal gaz hattının en kısa sürede bölgeye ulaştırılması gerektiği belirtildi.