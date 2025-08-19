OTSO Başkanı Karlıbel’den Ordu’nun yatırım sorunlarına sert tepki: Ömür geçer, iş bitmez!

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

“Bu şehirde ömür geçer, iş bitmez” sözleriyle tepkisini dile getiren Karlıbel, özellikle doğalgaz altyapısı eksikliği, üretim vadisi projesindeki yavaşlık ve Çambaşı yolundaki gecikmelere vurgu yaptı.

DOĞALGAZ BEKLENİYOR, YATIRIMCI KAÇIYOR

Başkan Karlıbel, 8 yıldır beklenen 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin ihalesinin nihayet yapıldığını ancak hâlâ doğalgaz altyapısının tamamlanmadığını belirtti. “Müteahhit işe başlayacak ama doğalgaz hâlâ yok. AKSA ve BOTAŞ’a etki edecek olan siyasiler artık sorumluluk almalı. Yoksa yeni yatırımcılarımızı da kaçıracağız” dedi.

Karacaömer ile Uzunisa arasında yer alan sanayi alanlarının ikinci etap imar uygulamasının hâlâ başlamadığını belirten Karlıbel, bu bölgede faaliyet gösteren fındık ve ahşap sanayi tesislerinin doğalgazdan mahrum kaldığını ifade etti.

ÜRETİM VADİSİ VE FUAR ALANI PROJELERİ YAVAŞ İLERLİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden beklenen üretim vadisi ve fuar alanı projelerinin de istenilen hızda ilerlemediğini belirten Karlıbel, “Bu yatırımlar Ordu’yu Karadeniz’de özel bir konuma taşıyacak. Ancak bu hızla giderse Ordu, Samsun ve Trabzon arasında yine oyundan düşecek. Yetkilileri bir an önce eyleme geçmeye davet ediyoruz” dedi.

ÇAMBAŞI YOLUNA MİTİNG UYARISI

Turizm yatırımlarının gözdesi olan Çambaşı Yaylası’na ulaşımı sağlayan yolun 15 yıldır tamamlanamadığını belirten Karlıbel, “Vaad ederken mangalda kül bırakmayanlar zahmet edip özel araçlarıyla Çambaşı’na gitsinler. Üç makineyle eşelenip duruluyor. Yağmurlar başlayınca şantiye kapanacak. Yazık bu bölgeye yatırım yapanlara, yazık Ordulu’ya” diyerek tepkisini dile getirdi.

OTSO olarak bu sorunun çözülmemesi halinde bölgedeki turizmciler ve meclis üyeleriyle birlikte miting düzenleyeceklerini açıklayan Karlıbel, “Bu memleket hepimizin. Artık görevler yerine getirilsin” dedi.