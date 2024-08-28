Oturan kahvehaneciyi bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Oturan kahvehaneciyi bıçakladı

Manisa'da rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, husumetlisi olan iş yeri işletmecisini sandalyede otururken göğsünden bıçakladı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'nde yaşandı. Kameraya yansıyan görüntülerde kahvehaneye giren Mehmet Y. isimli şahıs, husumetlisi olduğu işletmeci Eyüp Deniz'in masasına gelerek belinden çıkardığı bıçağı Deniz'in sağ göğsüne sapladı.

Sandalyede otururken bıçaklanan Deniz ayağa kalkarak Mehmet Y.'yi kendinden uzaklaştırıp kahvehanenin dışına çıktı.

Yaşanan olay ve panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Eyüp Deniz, ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Mehmet Y. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Y. bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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