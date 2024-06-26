Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir

Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre Kurallar
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre apartmanda oturan tüm daire sakinlerinin uyması gereken kurallar belirlenmiştir.
Eğer apartmanda komşularınızdan biri gürültü yaptığınız, müziğin ya da televizyonun sesini fazla açtığınız veya telefon görüşmelerinizi bağırarak yaptığınız konusunda şikayette bulunursa ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz.
Gürültü yapan komşular hakkında zabıtaya veya karakola şikayetçi olunduğunda ya da ALO 187'ye ihbarda bulunulduğunda idari para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız.