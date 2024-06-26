Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir

Sonuç olarak, apartmanda gürültü yapanlara verilen cezalar ciddi şekilde artırılmış durumda ve bu cezalar, apartman yöneticileri ve diğer sakinler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Gürültü yaparak komşularınızı rahatsız etmemeniz hem hukuki hem de toplumsal sorumluluğunuzdur.