Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir

Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Apartmanda yaşayan komşularına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, zamlı para cezası ödemek zorunda kalmanın yanı sıra evden atılma riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor.

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Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir 1

Tek bir şikayet bile bu süreçleri başlatabiliyor.

Peki, oturduğu evde gürültü yapanlara verilen ceza ne kadar oldu ve diğer apartman sakinleri gürültücü komşulara hangi yaptırımları uygulayabilir?

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Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir 2

Gürültü Yapmanın Cezasına Dev Zam Geldi

2023 yılında komşuları rahatsız etmenin cezası 4 bin 831 lira iken, bu ceza 2024 yılı itibarıyla yüzde 58 zamla 7 bin 667 liraya yükseltildi.

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Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir 3

Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre Kurallar

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre apartmanda oturan tüm daire sakinlerinin uyması gereken kurallar belirlenmiştir.

Eğer apartmanda komşularınızdan biri gürültü yaptığınız, müziğin ya da televizyonun sesini fazla açtığınız veya telefon görüşmelerinizi bağırarak yaptığınız konusunda şikayette bulunursa ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Gürültü yapan komşular hakkında zabıtaya veya karakola şikayetçi olunduğunda ya da ALO 187'ye ihbarda bulunulduğunda idari para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız.

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Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir 4

Apartman Yöneticisinin Yetkileri

Apartman yöneticileri de apartman sakinlerine ceza kesme yetkisine sahiptir. Ancak, bu yetkiyi kullanabilmeleri için göreve geldiklerinde tüm konut sakinlerine uymaları gereken kuralları ve cezaları önceden bildirmiş olmaları gerekir.

Apartman yöneticisi sadece para cezası verebilir, kiracıyı evden tahliye edemez.

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Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir 5

Apartman Sakinlerinin Birlikte Hareket Etme Hakkı

Uygulanan para cezalarına rağmen aynı kişinin apartman sakinlerini rahatsız etmeye devam etmesi durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu, apartman sakinlerine birleşerek o evi satın alma hakkı tanır.

Böylece evde yaşayan kişi kiracı ise taşınmak, ev sahibi ise evini satmak zorunda kalır.

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Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir 6

Çevre Cezaları Kanunu

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile gürültü yapan kişilere yönelik cezalara yüzde 58,46 oranında zam yapıldı.

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Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir 7

Ceza Tutarları

Konutlarda standart dışı gürültü yapan ya da titreşim yayan vatandaşlara, çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle kesilecek ceza 7 bin 667 lira olarak belirlendi.

Ulaşım araçlarıyla yapılan gürültünün cezası ise 23 bin 155 liraya çıkarıldı. Bu ceza, keyfi olarak korna çalan veya sesli egzoz kullanan araç sahiplerine uygulanmaktadır.

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Oturduğu apartmanda bunu yapanlar yandı: Tek şikâyet dahi başınıza dert açabilir 8

Sonuç olarak, apartmanda gürültü yapanlara verilen cezalar ciddi şekilde artırılmış durumda ve bu cezalar, apartman yöneticileri ve diğer sakinler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Gürültü yaparak komşularınızı rahatsız etmemeniz hem hukuki hem de toplumsal sorumluluğunuzdur.

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