Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yaşayan F.K., uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddialarıyla gündemde. Denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıkan F.K., babası tarafından evden kovulunca apartmanın bodrum katına yerleşti.

Son dönemde bodrumda üç kez yangın çıkardığı öne sürülen şüpheli, bu kez çatı katını ateşe verdi. Gece 03.30’da başlayan yangın, apartman sakinlerini korkuya boğdu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri hızla söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar büyüdü. Polis, F.K.’yi babasının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Apartman sakinleri, şüphelinin tutuklanmasını talep ediyor.