Oturduğu binada bunu yapanlar yandı. Artık ceza kesilecek

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Oturduğu binada bunu yapanlar yandı. Artık ceza kesilecek

Apartman sakinlerini ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık tek bir şikayet ceza kesilmesine yeterli olacak.

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