Oturduğunuz ya da satın alacağınız yerin durumunu öğrenebileceksiniz. Yeni uygulama geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Oturduğunuz ya da satın alacağınız yerin durumunu öğrenebileceksiniz. Yeni uygulama geldi

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu belirlenen bir noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı Deprem Bilgi Sistemi uygulamasını geliştirdi.

Zonguldak Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu gündem olacak bir uygulama geliştirdi.

Kutoğlu, Türkiye'nin her noktasının zemin bilgilerini gösteren bir internet tabanlı ve interaktif 'Deprem Bilgi Sistemi' uygulaması yaptı.

Uygulama, Amerikan Jeoloji Servisi'nin zemin bilgilerini kullanarak 925x740 metrelik alanlardaki zemin yapılarını görüntüleme imkanı veriyor. Ticari veya kötüye kullanımı önlemek amacıyla günlük 5 tıklama ile sınırlı.

Vatandaşların ücretsiz olarak kullanabileceği uygulama www.deprembis.com.tr adresinden erişimine sunuldu.

ZEMİN DURUMU GÖRÜLECEK

Prof. Dr. Kutoğlu, Türkiye'de deprem haberlerinin neden olduğu endişeyi ve vatandaşların karşılaştığı tedirginliği açıklarken şunları söyledi:

Depremler sürekli gündeme geliyor, haberler çıkıyor. Bu haberlerde bazı illerin, ilçelerin, mahallelerin isimleri sayılıyor. Bu anlamda aslında zeminlerin bütün bir ilin, ilçenin zemininin kötü olması diye bir şey söz konusu değil. Zeminle ilgili süreksizlik söz konusu. Bir ilçenin belli kısımları zemin açısından iyi olabilirken başka bir kısmı kötü olabiliyor. Genel kapsamda il, ilçe ismi sayıldığında vatandaşlar tamamen evleri ve zemin bilgisiyle ilgili kuşkuya düşebiliyorlar. Biz bununla ilgili vatandaşlarımıza sağlıklı bilgi verebilmek için kendi konumlarında zemin durumlarını öğrenebilecekleri bir web tabanlı uygulama yapmak istedik.

Kutoğlu ayrıca "Amerikan Jeoloji Servisi'nin zemin bilgilerinden faydalanarak, vatandaşlarımızın ev adreslerini veya mobil cihazlarını kullanarak zemin bilgilerini öğrenebilecekleri interaktif bir uygulama geliştirdik. Bu sayede vatandaşlarımız, evlerinin ve yaşadıkları mahallenin zemin durumu hakkında ücretsiz ve kolayca bilgi sahibi olabilecekler. Fay hattı bilgileri ve olası deprem büyüklükleri gibi verileri eklemeyi planlıyoruz, bu da vatandaşlarımızın daha kapsamlı bilgi edinmelerini sağlayacak." İfadelerini kullandı.

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FAY HATLARI VE OLASI DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ DE GÖRÜLECEK

Prof. Dr. Kutoğlu'nun belirttiğine göre, bu uygulama, vatandaşların kendi bölgelerindeki zemin koşullarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir adım olarak görülüyor.

Öte yandan Kutoğlu ileriki zamanlarda uygulamanın bölgedeki fayları, bu fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini, en son kaç yılında kırıldığını ve o günden bugüne ne kadar enerji biriktirmiş olduğunu gösterebilecek şekilde geliştirileceğini açıkladı.

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