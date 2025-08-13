ÖTV düzenlemesi ikinci eli vurdu! Fiyatlarda sınırlı yükseliş yaşandı

Temmuz ayına ilişkin ikinci el araç ilan verileri, ÖTV düzenlemesinin piyasa üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Haziran ayında ortalama 807 bin 159 lira olan ilan fiyatları, temmuzda 817 bin 985 liraya yükseldi.

Nominal fiyatlarda görülen bu artışa rağmen, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar yüzde 0,70 gerileyerek önceki aya kıyasla daha yavaş bir düşüş sergiledi.

Marka bazında temmuzda ilanlarda en çok görülenler Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve BMW oldu.

Modellerde ise Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa öne çıktı.

Fiyat segmentlerine bakıldığında, 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 1,9 puan azalırken, 1 milyon lira ve üzerindeki araçlarda yüzde 2,3 puanlık artış yaşandı. 500 bin 001 ile 1 milyon lira arasındaki araçların oranı ise büyük ölçüde sabit kaldı.

Araç yaş gruplarında 5 yaşa kadar olanların payı yüzde 29,7’ye yükselirken, 6-9 yaş arası araçlar yüzde 16, 10-15 yaş arası araçlar yüzde 26,4, 16-20 yaş arası araçlar yüzde 12 ve 20 yaş üzeri araçlar yüzde 15,9 pay aldı.

Yakıt türlerine göre dağılımda dizel araç ilan oranı bir önceki aya göre yüzde 5,07 puan artarak yüzde 45,52’ye çıktı. Benzinli araçların oranı yüzde 37,18’e, LPG’lilerin oranı ise yüzde 14,64’e geriledi. Elektrikli araç ilanları yüzde 0,83, hibrit araçlar ise yüzde 1,83 seviyesine ulaştı. Vites tiplerinde otomatik vitesli araçların ilan oranı yüzde 39’a yükselirken, düz vitesliler yüzde 54’e geriledi.

ÖTV matrah düzenlemesinin etkisiyle temmuzda ikinci el araç fiyatları nominal olarak yükseldi ancak reel fiyatlardaki düşüş yavaşladı.

Piyasa verileri, özellikle üst fiyat segmentindeki araçlara olan ilginin arttığını, dizel ve otomatik vitesli araçların payında belirgin yükseliş yaşandığını gösterdi. Veriler, arabam.com’un temmuz ayı ilan istatistiklerinden derlendi.