ÖTV matrah düzenlemesinin ardından elektrikli otomobillerin fiyatları belli oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararla elektrik motoruna sahip araçların ÖTV matrah sınırları yükseltildi.

ÖTV matrah sınırı yukarı çekildiği için birçok modelin fiyatında devasa düşüşler yaşandı. Türkiye’de satılan elektrikli otomobil fiyatları da belli oldu.

ÖTV II sayılı listede yapılan değişiklik uyarınca, motor gücü 160 kW'ı aşan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ve yüzde 40, motor gücü bunun üzerindeki araçlarda ise yüzde 50 ve yüzde 60 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, motor gücü 160 kW'ı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700,000 TL'den 1.25 milyon TL'ye, motor gücü bunun üzerindeki araçlarda ise 750,000 TL'den 1.35 milyon TL'ye çıkarıldı. Vergi oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

FİYATLAR

Türkiye 2022 yılında tamamen elektrikli otomobil pazar payını yüzde 168 büyütmeyi başardı. Bu alanda talep büyük bir ivmeyle arttığı için ülkemize elektrikli araç modellerini getiren marka sayısı da her geçen gün artıyor.