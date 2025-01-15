ÖTV muafiyetli engelli araç alımında yeni düzenle Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: DHA
ÖTV muafiyetli engelli araç alımında yeni düzenle Resmi Gazete'de yayımlandı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik yapıldı.

Yayımlanan tebliğde, ÖTV Kanunu'nun 7'nci maddesine göre; malul ve engelliler için kayıt ve tescile tabi yerli katkı oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.

İstisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı en az yüzde 40 olarak belirlendi. Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı güncel beyanlara göre tespit edilecek. Araç alanların yanlış beyan verdiği tespit edilirse, gerekli işlemler yapılacak. Düzenleme ile ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra araç satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak.

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