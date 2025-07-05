ÖTV zammı alkollü içecekleri de vurdu! Fiyatlar uçtu...

Haziran ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) tutarları otomatik olarak güncellendi. Bu güncelleme özellikle alkollü içecek fiyatlarında sert bir artışa neden oldu.

Zam haberini duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bira ve rakı başta olmak üzere alkollü ürünlerde yeni fiyatların belirlendiğini duyurdu. Bu kapsamda özellikle düşük fiyatlı içkilerde dikkat çekici artışlar yaşandı.

EN UCUZ BİRA 70 LİRA

Yapılan açıklamalara göre, zamlı tarifeyle birlikte en ucuz bira 70 TL seviyesine ulaştı. Bu oran, son bir yıl içerisinde alkollü içecekler grubunda kaydedilen en keskin fiyat artışlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yeni fiyatlar 6 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Fiyat artışlarının açıklanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları zamları sert şekilde eleştirirken, birçok tekel bayi de satışların düşeceği endişesi taşıyor. TBYD yetkilileri, özellikle bira ve rakı grubunda tüketici alışkanlıklarında ciddi değişiklikler yaşanabileceğine dikkat çekti.