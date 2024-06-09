ÖTV zammı öncesi zam yarışı, Bir alkollü içecek grubu daha etiketleri değiştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ÖTV zammı öncesi zam yarışı, Bir alkollü içecek grubu daha etiketleri değiştirdi

Temmuz ayı ile birlikte sigara ve alkollü içecek gruplarına yapılacak Özel Tüketim Vergisi zammının öncesinde markalar zam yarışına girdi.

Sigaraya markalarının ardı ardına açıkladığı zamların ardından en son bir şarap grubu daha zam açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna yüzde 20 zam geldiğini duyurdu.

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden Vincent meyve şaraplarına yüzde 20 zam geldiğini duyurdu. Son zamla birlikte grubun en ucuz şarabı 275 lira oldu.

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Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam gelmişti.

GEÇEN HAFTA DA BURGAZ RAKI GRUBU ZAM YAPMIŞTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Haziran başında da Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını açıklamıştı.

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