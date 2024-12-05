ÖTV'den muaf alınan engelli aracını başkası kullanamayacak! Hepsini kapsıyor...

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre; araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.

Yönetmelikte dikkat çeken nokta ise ÖTV’de muaf alınan engelli aracını belgelendirmeyen kişilerin araçlarını başkası kullanamayacak. Engelli araçlarının tamamı için "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" ibaresi tescil kayıtlarında işleneceği belirtildi. Yönetmelik ise 1 Ocak 2025 yılında yürürlüğe girecek.



ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SÖZ KONUSU ARACI KULLANMALARI YASAKLANDI

Söz konusu araçların bizzat kullanılmaması veyahut araçta istisnadan yararlanan engelli olmadığı belirlenmesi durumunda tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim gerçekleştirilecek. Engelli birey araçta bulunsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılması durumunda yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi gerekiyor. Eğer belgelendirme yapılmaz ise üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasaklandı.

EN AZ İKİŞİ TARAFINDAN KULLANILABİLİR

Engelli aracının tescil kayıtlarına "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir" şerhi eklenecek. Vergi dairesi müdürlükleri tarafınca alınan taahhütnamede bulunan ve bu araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına eklenecek. Aykırı durumda defterdarlığa bildirim gerçekleştirilecek.