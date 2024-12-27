ÖTV'siz alınabilecek araç modelleri belli oldu! Erdoğan'ın gece yarısı imzasıyla değişmişti...

Erdoğan’ın gece yarısı imzasıyla yayımlanan kararla engelli vatandaşlara yönelik satılan ÖTV'siz araçlarda bundan böyle yüzde 40 yerlilik oranı getirilirken, ÖTV muafiyeti üst limiti ise 2 milyon 247 bin 114 TL'ye çıkarıldı. Bir de kullanım süresi de 5 yıldan 10 yıla getirildi. Milyonlarca kişi hangi araç ÖTV kapsamında olacak? sorusunu şimdiden araştırmaya başladı.

26 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kara göre, ÖTV'siz engelli aracı alacak olanlar yüzde 40 yerlilik oranına sahip modelleri alabilecek. Bu şekilde ithal lüks araçların engelli aracı olmasının önüne geçilmiş olacak.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK

ÖTV muafiyetinden yararlanacak araç sayısında ise azalmalar olacak. Toyota Corolla, Toyota C-HR, Togg T10X, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Egea Cross Wagon, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster ÖTV muafiyeti kapsamında olacak.

KULLANIM SÜRESİ 10 YILA GETİRİLDİ

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda (ÖTV) yapılan değişiklikle engelli araçları artık 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirileceği belirtildi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi.