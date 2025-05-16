ÖTV'siz araçlarda yeni kriter: Resmi Gazete'de yayımlandı

Engelli bireyler için toplu taşıma araçlarını kullanmak yaşanan yoğunluklar sebebiyle neredeyse imkansız bu nedenle aslında özel gereksinime sahip bireylerin kendi araçlarına sahip olabilmesi kritik önem taşıyor. Bu kapsamda devlet engelli bireylere ÖTVsiz araç imkanı sağlıyor.

SÜRE UZATILDI



ÖTV muafiyetli araç alımında yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla birlikte yürürlüğe giren karara göre ÖTV muafiyeti sadece %40 ve üzeri üzeri yerli üretim oranına sahip araçlar için geçerli olacak. Bununla birlikte muafiyetler alınan araçların satış süresi de beş yıldan on yıla kadar uzatıldı.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI



Bu kapsamda ÖTV’si alınabilecek araçlarda ön plana çıktı. İşte o araçlardan bazıları…

Engelli bireylerin araç sahibi olmasını kolaylaştıran ÖTV muafiyeti uygulaması kritik bir değişikliğe gidildi resmi gazetede yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla birlikte ÖTV istisnasından yararlanılacak olan araçlarda en az %40 yerli üretim oranı şartı olacak.

Bu adamın atılması ile birlikte ithal araçların ÖTV muafiyetinden faydalanması önüne geçilirken yerli üretimi destekleme hedefi de ön plana çıkıyor. Bu durumun yerli otomobil piyasasına da katkı sağlaması bekleniyor.



ÖTV’siz alınabilecek bazı araç modelleri…



Togg T10X



Fiat Egea Ailesi



Renault Clio



Renault Megane



Renault Duster



Hyundai i10



Hyundai i20



Hyundai Bayon



Toyota C-HR



Toyota Corolla

