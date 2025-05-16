ÖTV'siz araçlarda yeni kriter: Resmi Gazete'de yayımlandı

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ÖTV'siz araçlarda yeni kriter: Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV’siz araç alımında yeni bir döneme giriliyor cumhurbaşkanı kararı kapsamında yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte %40 yeterlilik şartı ve on yıl boyunca satış kısıtlaması öne çıkan maddelerden bazıları olarak dikkat çekiyor. Yarı fiyatına araç alımı için önemli imkanlar sağlayan bu uygulama engelli bireyler açısından da kritik önem taşıyor.

Engelli bireyler için toplu taşıma araçlarını kullanmak yaşanan yoğunluklar sebebiyle neredeyse imkansız bu nedenle aslında özel gereksinime sahip bireylerin kendi araçlarına sahip olabilmesi kritik önem taşıyor. Bu kapsamda devlet engelli bireylere ÖTVsiz araç imkanı sağlıyor.

SÜRE UZATILDI


ÖTV muafiyetli araç alımında yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla birlikte yürürlüğe giren karara göre ÖTV muafiyeti sadece %40 ve üzeri üzeri yerli üretim oranına sahip araçlar için geçerli olacak. Bununla birlikte muafiyetler alınan araçların satış süresi de beş yıldan on yıla kadar uzatıldı.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI


Bu kapsamda ÖTV’si alınabilecek araçlarda ön plana çıktı. İşte o araçlardan bazıları…
Engelli bireylerin araç sahibi olmasını kolaylaştıran ÖTV muafiyeti uygulaması kritik bir değişikliğe gidildi resmi gazetede yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla birlikte ÖTV istisnasından yararlanılacak olan araçlarda en az %40 yerli üretim oranı şartı olacak.
Bu adamın atılması ile birlikte ithal araçların ÖTV muafiyetinden faydalanması önüne geçilirken yerli üretimi destekleme hedefi de ön plana çıkıyor. Bu durumun yerli otomobil piyasasına da katkı sağlaması bekleniyor.


ÖTV’siz alınabilecek bazı araç modelleri…


Togg T10X


Fiat Egea Ailesi


Renault Clio


Renault Megane


Renault Duster


Hyundai i10


Hyundai i20


Hyundai Bayon


Toyota C-HR


Toyota Corolla

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