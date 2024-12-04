ÖTV'siz otomobil satışında sil baştan değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeler, hem denetimlerin sıkılaştırılmasını hem de suiistimallerin önlenmesini hedefliyor.

Yapılan değişikliklere göre, ÖTV muafiyetiyle alınan araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri araçların tescil kayıtlarına işlenecek. Bu araçların, engelli birey araçta bulunmadığı sürece üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasak olacak. Ayrıca, engelli bireylerin araçlarında yapılan düzenlemeler, yalnızca sağlık raporunda belirtilen şekilde gerçekleştirilebilecek.

KİMLİK BİLGİLERİ KAYIT ALTINDA OLACAK

Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan bilgilerin, araç tescil kayıtlarına işlenmesi zorunlu hale geliyor. Araçların, yalnızca tescil kayıtlarında belirtilen kişiler tarafından kullanılması şartı getirilirken, bu şartın ihlali durumunda ihlal tespit edilen araçlar ilgili defterdarlığa bildirilecek.

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçlarda belirli koşulların sağlanması gerektiği de yönetmelikte açıkça ifade ediliyor. Buna göre, aracın teknik donanımında herhangi bir değişiklik yapılmadan yalnızca engelli kişinin ihtiyaç duyduğu özel tertibatların eklenmesine izin verilecek.

Yeni düzenlemelerle birlikte kaybolan tescil plakalarının yeniden basımı ve araca ilişkin özet tescil bilgileri raporlarının alınması işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu değişiklikle, vatandaşların bürokratik işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS KULLANIMI KISITLANIYOR

Engelli bireyler adına alınan araçların yalnızca belirli kişiler tarafından kullanılabileceği yönetmelikte açıkça belirtiliyor. Araçların tescil kayıtlarına, “Aracın sahibi engelli bireyin eşi, aynı ilde ikamet eden birinci derece akrabaları, kardeşleri, vasisi veya noter onaylı bir iş sözleşmesi ile istihdam edilen sürücüler tarafından kullanılabilir” ifadesi eklenecek. Bu kural, ÖTV muafiyetinin kötüye kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Yönetmelikle birlikte, engelli bireylerin araç alımlarında suiistimallerin önlenmesi için denetimler artırılıyor. Ayrıca, engelli bireylerin ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanması için araç düzenlemeleri titizlikle denetlenecek.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek olan bu düzenlemelerin, hem engelli bireylerin haklarının korunması hem de araç alımlarındaki istismarların önlenmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.