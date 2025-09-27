Oulai ilk maçında Trabzonspor'a umut oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek 3 maç sonra yeniden 3 puanla tanışan Trabzonspor'da yeni transfer Christ Inao Oulai'nin performansı dikkat çekti.

Bastia'dan transferi sonrası eski takımından kalma 4 maçlık cezasının kesinleşmesi nedeniyle Trabzonspor formasına geç kavuşan genç oyuncu, ilk kez Fatih Karagümrük karşısında şans buldu.

???? Christ Inao Oulaï, yaptığı müdahaleyle Trabzonspor taraftarını ayağa kaldırıyor! | #FKGvTS pic.twitter.com/QHMB6snHp4 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 27, 2025

ORTA SAHADA FARK YARATTI

Oulai, karşılaşma boyunca 61 kez topla buluşurken, 34/39 pas isabetiyle yüksek bir yüzde yakaladı. Savunmada da etkili bir oyun sergileyen genç oyuncu, 16 ikili mücadelenin 12’sini kazanarak takımına büyük katkı verdi. Ayrıca 3 hava topunun 2’sini kazanan Oulai, fizik gücüyle öne çıktı.

HÜCUMA DA DESTEK VERDİ

Sadece savunmada değil hücumda da fark yaratan Oulai, 2 kilit pas, 1 başarılı orta, 2/2 uzun pas isabeti ve 5/5 çalım başarısıyla Trabzonspor’un ileri çıkışlarında önemli rol oynadı.

TRABZONSPOR İÇİN UMUT VADEDİYOR

Cezasını tamamladıktan sonra bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan Fildişili oyuncu, taraftarların beğenisini kazanırken teknik heyete de güven verdi. Performansıyla gelecekte takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olabileceğini gösterdi.