Trabzonspor'un Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 19 yaşındaki genç yetenek Christ Inao Oulai bordo mavili formayla çıktığı 5 maçta seviye atladı.

KARİYERİNDE İLK KEZ MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Süper Lig'de forma giydiği 5 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinde ilk kez milli davet aldı.

AFRİKA KUPASI'NDA DA OYNAYABİLİR

Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emerse Fae'nin Suudi Arabistan ile oynanacak hazırlık maçı için açıkladığı aday kadroda yer alan Oulai'nin Afrika Kupası'nda da boy göstermesi bekleniyor.