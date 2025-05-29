Outlook kullanıcıları dikkat: Bu maili sakın yanıtlamayın

Kaynak: Haber Merkezi
Outlook kullanıcıları dikkat: Bu maili sakın yanıtlamayın

Siber suçlular, Outlook kullanıcılarını sahte e-postalarla kandırarak hesap bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar, bu tuzağa karşı uyarıyor.

Son günlerde çok sayıda Outlook kullanıcısı, gelen kutularında "HAREKET GEREKLİ – Outlook E-posta Şifreniz Bugün Sona Eriyor" başlıklı sahte e-postalarla karşılaşıyor. Bu mesajlarda, kullanıcıların şifrelerini hemen yenilemeleri gerektiği belirtilerek, aksi takdirde hesaplarının devre dışı bırakılacağı tehdidinde bulunuluyor.

Ancak bu tür e-postaların tamamı dolandırıcılık amacı taşıyor. Mesajlardaki baskılayıcı dil, şüpheli gönderici adresleri ve güven vermeyen bağlantılar, bu e-postaların kimlik avı girişimi olduğunun açık göstergesi. Özellikle şirket kullanıcılarının hedef alındığı belirtiliyor çünkü birçok firma hâlâ Outlook'u kurumsal iletişim aracı olarak kullanıyor.

Uzmanlar, bu tür e-postalara kesinlikle yanıt verilmemesi gerektiğini, gelen mesajların doğrudan spam klasörüne taşınmasının en güvenli yöntem olduğunu vurguluyor. Şüpheli durumlarda kullanıcıların doğrudan Microsoft ile iletişime geçmesi öneriliyor. Outlook'un kendiliğinden şifre süresi dolduğuna dair kısa süreli uyarılar göndermesi ise olağan bir durum değil.

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