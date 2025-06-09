Ovaakça ve İsabey’in altyapısı için yoğun mesai

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ovaakça ve İsabey’in altyapısı için yoğun mesai

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Ovaakça ve İsabey mahallelerinde yürüttüğü kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamlamak için sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Ovaakça ve İsabey mahallelerinde yürüttüğü kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamlamak için sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir Bursa için saha çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapı projelerini aralıksız sürdürüyor. Kentin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürüten BUSKİ ekipleri, Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi ile Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarını hızla tamamlamak için sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve kentin daha güzlü bir altyapı kavuşması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerinin yoğun bir şekilde sahada yer aldığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'yı geleceğe güvenle taşımak adına yatırımları kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

Ovaakça ve İsabey’in altyapısı için yoğun mesai

Ovaakça ve İsabey’in altyapısı için yoğun mesai

Ovaakça ve İsabey’in altyapısı için yoğun mesai

Ovaakça ve İsabey’in altyapısı için yoğun mesai

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