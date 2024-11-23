Ovacık Belediyesi kayyumu Hüseyin Şamil Sözen ile ilgili flaş detay

Esenyurt, Mardin, Batman, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinin ardından Tunceli ve ilçesi Ovacık’a da kayyum ataması yapıldı. Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

7 GÜNDE KAYMAKAM VE KAYYUM OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine, Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyum olarak atandı ve göreve başladı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Sözen’in, 2 Kasım’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ovacık Kaymakamlığı’na atanmasının ardından, 18 Kasım’da görevine başladığı bildirildi.