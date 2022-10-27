Galatasaray'ın cezası sonrası ilk paylaşım Murat Sancak'tan geldi

PFDK, Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 Bin TL para cezası verirken, bu karar sonrası sürpriz bir paylaşım geldi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Timur için bir paylaşımda bulundu ve, "Erden Timur, 75-421-90-45 gün ceza alan başkan olarak söylüyorum, üzülme Erden kardeşim çabuk geçer" ifadelerini kullandı.

İşte Murat Sancak'ın o paylaşımı: