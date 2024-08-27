Overlokçu geldi anonsunu caz ile uyarladılar. Eskilerin gözü yaşlı

90’lı yıllarda çocukluğunu teknolojiden uzak ve sabahın erken saatlerinden akşam ezanına kadar sokaklarda geçiren nesil gitti yerine sabahtan akşama kadar ya bilgisayar başında ya da evin bir odasında tablet başında geçiren bir nesil geldi.

O yıllarda çocukluğunu geçiren nesil ise şimdiki nesle bakıp derin iç geçiriyor ve kendi çocuklukları zamanında nasıl zaman geçirdiklerini sosyal medya mecralarından anlatarak tarihte yolculuk yapıyor geçmişlerini anlatıyor.

Salçalı ekmekten sek sek oynamaya, mahalle maçlarından ağaçlara dalmaya kadar her türlü aktiviteyi yapan neslin aklının bir köşesinde kalan anı ise şüphesiz overlokçulardı. Overlokçular sokaklara giriş yaptıklarında kendisine has müziği ile giriş yapar, tüm çocuklar tek bir ağızdan bu müziğe eşlik ederlerdi.

Zaman değiştikçe maziye gömülen bu fenomen şimdilerde yeniden görülmeye başladı. Ancak yeni model overlokçularda yeni modaya uymak zorunda kaldı. Evinin balkonunda sokağa giriş yapan bir overlokçu aracından çıkan müzik bir nesli derinlere götürdü.

Müziği artık tamamen değişen overlokçunun caz müzik ile sokağa giriş yaptığı görüldü. Bu anları soysal medya hesabından paylaşan bir vatandaşın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İlgili video hakkında özellikle 90’lı yıllarda çocukluklarını sokaklarda geçiren nesil ‘vay be’ yorumunda bulundu. Sosyal medyada siyasi gündemden yorulanlar bu videoyu paylaşarak çocukluklarını ve değişen zamanın getirdiği değişimi birbirinden ilginç yorumlar ile betimledi.