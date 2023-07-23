Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?

Aşırı düşünme hastalığı olarak bilinen Overthinking sendromu son yıllarda halk arasında daha da yaygınlaşıyor. Peki, Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?

Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?

Her insanın hayatının belirli dönemlerinde yaşadığı aşırı düşünme durumu overthinking sendromu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?

Son yıllarda Overthinking sendromu olan aşırı düşünme hastalığını daha sık duyar olduk. Fazla düşünmeden kaynaklanan overthinking sendromu pek çok durumla belirtileri ortaya çıkmaktadır.

OVERTHİNKİNG SENDROMU NEDİR?

Overthinking kelime olarak bir konu hakkında oldukça fazla ve uzun süre düşünmek anlamındadır. Overthinking'in temel belirtisi doğrudan anlamı ile ilişkilidir. Negatif hisler barındıran herhangi bir konuda gereğinden fazla düşünmektir.

OVERTHİNKİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Sürekli düşünür halde olmak uykusuz gecelere, psikolojik olarak yetersiz hissetmeye, verimsizleşmeye ve gereksiz derecede strese sebep olabilir.

Overthinking’in diğer yaygın belirtileri ise şunlardır:

Sürekli geçmişte yaşadığınız anların içinde kalmak Yaşayacağınızı düşündüğünüz olayları sürekli kafada kurgulamak Yaşadığınız utanç verici anları tekrar tekrar zihninizde yaşamak Yeni bir karar alırken kendinizi yalnız ve çaresiz hissetmek Gece uyumak, yemek yemek, sohbet etmek vb. yerine sürekli düşünmek

Düşündüğünüz konu alelade bir konu olsa bile maalesef bazen düşünmekten kaçamıyorsunuz. Kafanızın içinde, aynı anda birçok konu hakkında sonsuza kadar düşünebilme dürtüsünün etkisi altında kalabiliyorsunuz. Yaşanmamış bir olay üzerine saatlerce hatta bazen günlerce senaryolar yazabiliyorsunuz. Yaşam kalitenize negatif etki ettiği ve sizi strese sokacağı için hastalık olarak adlandırmak yanlış sayılmaz.

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