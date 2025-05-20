Overwatch 2’de Street Fighter rüzgârı esiyor

Blizzard, Overwatch 2’nin Street Fighter 6 iş birliğini resmi olarak başlattı. Bugün oyun mağazasında sunulan kostümler arasında Cammy kostümünü giyen Widowmaker, Chun-Li tarzıyla öne çıkan Juno ve Juri’ye dönüşen Kiriko dikkat çekiyor.

Hanzo, Ryu kostümüyle klasik "aduket" yüz ifadesini sergilerken, Soldier: 76 da Guile’ın efsanevi saç stiliyle geliyor. Sigma, M. Bison görünümünü başarıyla yansıtırken, Zenyatta Dhalsim'e gönderme yapan esnek tasarımıyla fark yaratıyor. Winston ise Blanka'nın vahşi doğasını oyuna taşıyor.

Oyuncular, bu sınırlı süreli kostümleri Overwatch 2 oyun içi mağazasından dolar karşılığında alabilecek. Blizzard bu iş birliğini daha uzun vadeli projelerin ilk adımı olarak değerlendiriyor.