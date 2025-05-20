Overwatch 2’de Street Fighter rüzgârı esiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Overwatch 2’de Street Fighter rüzgârı esiyor

Overwatch 2, Street Fighter 6 iş birliğiyle sekiz ikonik dövüşçüyü oyun evrenine taşıyor. Kostümler bugün itibarıyla mağazada yerini aldı.

Blizzard, Overwatch 2’nin Street Fighter 6 iş birliğini resmi olarak başlattı. Bugün oyun mağazasında sunulan kostümler arasında Cammy kostümünü giyen Widowmaker, Chun-Li tarzıyla öne çıkan Juno ve Juri’ye dönüşen Kiriko dikkat çekiyor.

Hanzo, Ryu kostümüyle klasik "aduket" yüz ifadesini sergilerken, Soldier: 76 da Guile’ın efsanevi saç stiliyle geliyor. Sigma, M. Bison görünümünü başarıyla yansıtırken, Zenyatta Dhalsim'e gönderme yapan esnek tasarımıyla fark yaratıyor. Winston ise Blanka'nın vahşi doğasını oyuna taşıyor.

Oyuncular, bu sınırlı süreli kostümleri Overwatch 2 oyun içi mağazasından dolar karşılığında alabilecek. Blizzard bu iş birliğini daha uzun vadeli projelerin ilk adımı olarak değerlendiriyor.

f83452663d1879d085e74c6d5f3ba5b0b8d1a4c7.jpg

Son Haberler
Muğla’daki işletmede yangın
Muğla’daki işletmede yangın
Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Rumen muhalefeti seçim sonuçlarına itiraz ediyor
Rumen muhalefeti seçim sonuçlarına itiraz ediyor
Isparta'da bir oyuncak deposu çıkan yangında hasar gördü
Isparta'da bir oyuncak deposu çıkan yangında hasar gördü
ABD, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Çekya'yı devirdi
ABD, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Çekya'yı devirdi