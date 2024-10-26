Ovit Dağı’nda zorlu mücadele

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ovit Dağı’nda zorlu mücadele

Rize'nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan Ovit Dağı Geçidinde ekipler yaylacılar için özel mesai yapıyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası beyaza büründü.

Ovit Tüneli'nin açılmasıyla önemini yitiren Ovit Dağı'ndaki Erzurum-Rize Karayolu kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve düşen çığ ile ulaşıma kapandı. Yaylacıların geriye dönüşlerde sorun yaşamaması için düğmeye basan Karayolları ekipleri yol üzerinde temizleme çalışmalarına başladı. Kar ve kara dayalı çığ nedeniyle tamamen ulaşıma kapanan Ovit Geçidi'nde yapılan çalışmanın arından yaylacılar hayvanlarıyla birlikte dönüşlerine devam edebilecek.

Son Haberler
Fatih Karahan, iktidarın asgari ücret zam planını ağzından kaçırdı
Fatih Karahan, iktidarın asgari ücret zam planını ağzından kaçırdı
Kadın kılığına girip adam vurdu polisten kaçamadı
Kadın kılığına girip adam vurdu polisten kaçamadı
Ekrem İmamoğlu duyurdu. Dar gelirli ve emeklilere 10 bin lira pazar desteği
Ekrem İmamoğlu duyurdu. Dar gelirli ve emeklilere 10 bin lira pazar desteği
Tarihe karışan bir meslek daha: Kalaycılık
Tarihe karışan bir meslek daha: Kalaycılık
Nostaljik tramvay ‘Çorbabüs’ oldu. Ücret alınmıyor
Nostaljik tramvay ‘Çorbabüs’ oldu. Ücret alınmıyor