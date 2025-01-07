OWC, USB4 kablolarıyla çığır açıyor

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden OWC, USB4 ve Thunderbolt 4 uyumlu kablolarda çığır açan bir yenilikle karşımızda. Şirket, 4.5 metre uzunluğa kadar destek veren ve 40Gb/s hız sağlayan yeni USB4 aktif optik kablolarını tanıttı. Bu kablolar, uzun mesafelerde dahi veri aktarımında performanstan ödün vermiyor.

OWC’nin "en hızlı, güçlü ve maliyet açısından en verimli çözüm" olarak nitelendirdiği bu kablolar, geleneksel bakır tabanlı ürünlere kıyasla fiber optik teknolojisiyle donatılmış. Veri iletimini ışık hızında gerçekleştiren fiber optik yapı, elektromanyetik ve radyo frekansı parazitine karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 240 watt’a kadar güç desteği sunması, MacBook Pro gibi yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları desteklemek için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Kablonun dış yüzeyinde kullanılan örgü naylon malzeme, dayanıklılığı artırırken esnek yapısı sayesinde kablo yönlendirme işlemini kolaylaştırıyor. OWC’nin bu ürünü, Apple’ın premium Thunderbolt 4 kablolarıyla benzer özellikler taşıyor ancak uzun mesafe avantajıyla öne çıkıyor. 8K ekranlar, harici GPU’lar, depolama sürücüleri gibi yüksek bant genişliği gerektiren cihazlarla da uyumlu çalışıyor.

Bu yeni teknoloji, fiyat açısından ise günlük kullanıcılar için biraz yüksek kalıyor. 3 metrelik model 94,99 dolardan, 4.5 metrelik model ise 128,99 dolardan satışa sunuluyor. Alternatif olarak, Amazon gibi platformlarda 50 doların altında bakır tabanlı USB4 kablolar bulmak mümkün; ancak bu ürünlerin performansı garanti etmiyor.

Fiber optik kabloların sunduğu avantajlar ve gelecekte daha uzun ya da daha hızlı versiyonların piyasaya çıkma ihtimali göz önüne alındığında, bu teknoloji doğru yolda ilerliyor. OWC’nin aktif optik kabloları, profesyonel çalışma alanları için bir tercih olabilir.