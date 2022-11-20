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Dünya Kupasını kazanacak ülke açıklandı

Katar'daki Dünya Kupası'nın başlamasına saatle kala İngiltere'den flaş bir tahmin geldi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:26
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Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü Dünya şampiyonu ülkeyi söyledi

Dünya Kupasını kazanacak ülke açıklandı
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Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü, 2022 Dünya Kupası'ndaki tahminlerini paylaştı. Üniversiteye göre organizasyonu Brezilya şampiyon olarak tamamlıyor.

2022 Dünya Kupası için Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü tahminlerini açıkladı.

Tahmine göre İngiltere çeyrek finalde, Fransa ise yarı finalde organizasyona veda edecek. Arjantin ve Brezilya yarı finalde kozlarını paylaşacak. Sambacılar, Belçika ile final oynayıp kupayı müzesine götürecek.


 

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