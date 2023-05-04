Oy atmaya gittiğinizde bu çocuğun sözlerini hatırlayın

Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken dijital yayın yapan internet siteleri sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Küçük bir çocukla yapılan sokak röportajında çocuğun söyledikleri ve yaptığı tespitler sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Küçük çocuğun, Türkiye’nin düştüğü durumu ve sığınmacı krizini anlattığı konuşma herkes tarafından beğenildi.

Küçük çocuk üzerinde düşünülmesi gereken o konuşmada, ‘’benim sınıfımda tam 10 kişi Suriyeli, onlara kırmızı kalem veriyorlar, her şeyi veriyorlar. Benim babam sabahtan akşama kadar çalışıyor. Ama bana herhangi bir şey yapmadılar. Benim kalemim bile yok. Gidiyorum arkadaşlarımdan istiyorum kalem. Hafta sonu çay dağıtıyorum. Yaz tatili bilmiyorum, aileme destek olmak için çalışıyorum. Sabahın 5’inden akşamın 4’üne kadar çalışıyorum. 5 dolar verdiler. Gittim baktım 100 lira yapıyor. Burada 5 lirayla bir sakız bile alamıyorsun. Bu nasıl bir devir’’ diyerek isyan etti.