Oy atmaya gittiğinizde bu insanları unutmayın

“Sofranda bal var ise, Bağdat'tan atlı gelir. Tezgahın sağlam ise, ipekler katlı gelir. Ateş düştüğü yeri yakar demişler. Ölü senin değilse, helvası tatlı gelir…” Oy atmaya gittiğinizde bu insanları unutmayın...