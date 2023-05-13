Oy atmaya gittiğinizde bu insanları unutmayın

“Sofranda bal var ise, Bağdat'tan atlı gelir. Tezgahın sağlam ise, ipekler katlı gelir. Ateş düştüğü yeri yakar demişler. Ölü senin değilse, helvası tatlı gelir…” Oy atmaya gittiğinizde bu insanları unutmayın...

Oy atmaya gittiğinizde bu insanları unutmayın

CHP MYK Yardımcısı Çiğdem Bayraktar Ör’ün sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Depremde ölen kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğrafla yürekleri yakan Mesut Hançer’in fotoğrafını paylaşan Ör, şu ifadelere yer verdi:

“Elini bırakamadım. Kızım yatağında melek gibi uyuyordu.

Irmak Leyla…Daha 15 yaşındaydı.

8 katlı binanın enkazı altında kalmıştı. Bina kumdan kale gibi yıkılmıştı. Babası kızının elini bir saniyeliğine bırakamadı.

‘Evladı toprağa vermek çok acı,tarif edilemez’,dedi baba.

Deprem önlemleri zamanında alınsaydı bugün hayatta olacaktı Irmak Leyla ve kaybettiğimiz tüm canlar.”

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Ör’ün paylaşımının altına gelen yorum ise yürekleri dağladı. Evliya Çelebi isimli kullanıcının deprem bölgesinde isimsiz mezarların olduğu fotoğrafı paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Sofranda bal var ise, Bağdat'tan atlı gelir.

Tezgahın sağlam ise, ipekler katlı gelir.

Ateş düştüğü yeri yakar demişler.

Ölü senin değilse, helvası tatlı gelir…”

O görüntüler sosyal medyada “Oy verirken bunları unutmayın” notuyla paylaşıldı.

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