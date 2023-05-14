Oy kabininde kalp krizi geçirdi

Artvin'de oyunu kullanmak için kabine giren bir vatandaş, kalp krizi geçirdi.

Oy kabininde kalp krizi geçirdi

Artnin'de girdiği oy kabininde fenalaşıp, kalp krizi geçiren bir vatandaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çamlık Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlkokulu'nda meydana gelen olayda Ergin Asıliskenderoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için okula geldi.

"İLK MÜDAHALEYİ SANDIK GÖREVLİLERİ YAPTI"

Seçim pusulasıyla oy kabinine giren Asıliskenderoğlu, aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

İlk müdahaleyi yapan sandık görevlileri, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Asıliskenderoğlu, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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