Oy pusulası nasıl katlanmalı? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılacak? İşte mührü basarken dikkat etmeniz gerekenler

Oy pusulası, seçmenin tercihini belirtmek için kullandığı resmi bir belgedir.

Oy pusulası, seçmenin kimliğini gizlemek ve oyunun gizliliğini sağlamak için katlanmalıdır.

Oy pusulasını katlarken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

- Oy pusulasını yalnızca bir kez katlayın.

- Oy pusulasını katladığınızda, tercih ettiğiniz parti veya adayın adının görünmemesine özen gösterin.

- Oy pusulasını katladıktan sonra, mühürleme işlemini yapın. Mühürleme işlemi, oy pusulasının üzerine seçmenin tercih ettiği parti veya adayın bulunduğu bölüme basılan mühürdür.

- Mühürleme işlemi sırasında, mührü tam olarak tercih ettiğiniz parti veya adayın bulunduğu bölüme basın. Mührün taşması durumunda, oy geçersiz sayılabilir. Bu nedenle, mührü basarken dikkatli olun ve mührün taşmadığından emin olun.

- Mühürleme işlemi tamamlandıktan sonra, oy pusulasını tekrar katlayın ve zarfa koyun. Zarfı kapatın ve sandığa atın.

Oy pusulasının doğru şekilde katlanması ve mühürlenmesi, seçmenin oyunun geçerliliğini ve gizliliğini koruması açısından önemlidir.

Oy pusulası nasıl katlanmalı? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılacak?

-Oy pusulasının katlanması

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde, seçmenler birleşik oy pusulası kullanacaklar. Birleşik oy pusulasında, Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler, ittifaklar ve bağımsız adaylar ayrı ayrı bölümlerde yer alacak. Seçmenler, tercih ettikleri aday veya parti için ayrılan bölüme "TERCİH" veya "EVET" mührünü basacaklar.

Oy pusulasına mührü bastıktan sonra, seçmenler pusulayı zarfa koyacaklar. Peki, oy pusulasını nasıl katlamak gerekir? Oy pusulasını katlarken dikkat edilmesi gereken nokta, mührün basıldığı bölümün dışarı taşmamasıdır. Oy pusulasını ister içe doğru ister dışa doğru katlayabilirsiniz. Önemli olan, mührün bulaşmamasıdır.

-Mührün bulaşması

Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan iddialara göre, oy pusulasının dışa doğru katlanması gerektiği, aksi takdirde mührün diğer adaya bulaşıp oyun geçersiz sayılacağı ileri sürülmektedir. Ancak bu iddia doğru değildir. Oy pusulasının katlanmasından kaynaklı geçersiz oy sayılması gibi bir durum söz konusu değildir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayımladığı 135 sayılı genelgenin ilgili maddelerine göre, oy pusulasındaki mührün başka bir adayın kısmına bulaşması oyu geçersiz kılmaz. Kanun ve genelgenin 42. maddesinin 1. fıkrasının d ve e bendlerine göre,

d) "Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi",

e) "Bir cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak alanı veya bağımsız aday alanına basılan "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.