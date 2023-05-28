Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy kullanma işlemi saat 17:00’a kadar sürecek. Oy sayım işleminin oy kullanma saatinin bitmesinin ardından başlaması bekleniyor. Peki, oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanlığı oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlanacak.
OY SAYIMI BAŞLADI MI?
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde adaylar için verilen oylar seçim saatinin 17.00’da sonlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Oy sayımına dair gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.
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