Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa gitti. Seçmenler saat 17:00’a kadar oy kullanabilecek. Peki, oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?

Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy kullanma işlemi saat 17:00’a kadar sürecek. Oy sayım işleminin oy kullanma saatinin bitmesinin ardından başlaması bekleniyor. Peki, oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?

OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlanacak.

OY SAYIMI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde adaylar için verilen oylar seçim saatinin 17.00’da sonlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Oy sayımına dair gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

Bugün sandıklar kapanana kadar propaganda içeren Haber ve yayın yapılamayacak.

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