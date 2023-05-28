Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa gitti. Seçmenler saat 17:00’a kadar oy kullanabilecek. Peki, oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?