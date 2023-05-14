Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17:00’a kadar sürecek. Oy sayma işleminin soy kullanma işleminin bitmesinin ardından başlaması bekleniyor. Peki, oy sayımı başladı mı? Oy sayımı ne zaman başlayacak?

OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlanacak.

OY SAYIMI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde adaylar için verilen oylar seçim saatinin 17.00’da sonlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Oy sayımına dair gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

Bugün sandıklar kapanana kadar propaganda içeren Haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.