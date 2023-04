Oy vermeye giderken biraz düşünün

Evet, sandığa giderken;

- Bir kilo kıymanın 350 TL. bir kilo soğanın 30 TL. olmasına sebep olanları,

- Dış ticaret ve cari açığı devasa boyutlara çıkaranları,

- Türkiye ekonomisi dünyada 17. sırada iken 2023 yılı itibarıyla 22. sıraya düşürenleri,

- Yolsuzluğa, yasaklara ve yoksulluğa sebep olanları,

- Askerî kışlaların yemyeşil arazilerini ranta açanları,

- Ormanlık alanları, zeytin alanlarını maden arama bahaneleriyle kıyıma uğratanları,

- Ankara'yı parsel parsel satanları,

- Vatandaş kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemezken rant çetelerinin milyonlarca liralık vergi borçlarını silenleri,

- İşsizler ordumuz varken üç dört yerden maaş alanları unutmayalım.

***

- Özelleştirme adı altında yakınlara, yandaşlara peşkeş çekilen fabrikaları,

- "Milletin ...na koyacağız." diyene en büyük ihaleleri verenleri,

- Merkez Bankası'nın akıbeti belli olmayan 128 milyar dolarını,

- Merkez Bankası rezervlerini swap(takas) çıkarıldığında eksi 44 milyar dolara geriletenleri,

- Yol, köprü, tünel, havalimanı, şehir hastaneleri yapımında hazineden verilen geçiş, yolcu ve hasta garantileriyle milletin cebinden milyonlarca dolar çıkmasına sebep olanları,

- TSK'nın EMASYA ve DAFYAR planlarını kaldırarak Kahramanmaraş depremini yaşayanlara Mehmetçiklerimizin zamanında müdahalesini yok edenleri,

- Kızılay'ın çadırlarını satanları,

- Kızılay'a olan güveni yok edenleri unutmayalım.

***

- Terör örgütü PKK ile Oslo'da masaya oturanları,

- Habur'da mobil mahkeme kurduranları,

- Habur'da teröristlerin yargılanmasında:

"Yaz kızım beraatlerine." denilerek teröristleri serbest bıraktıranları,

- Kandil'e, İmralı'ya heyet gönderenleri,

- Terörist başının kardeşi, 33 Mehmetçiğimizin de katili olan ve kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaranları,

- "PKK'ya karşı operasyon yapılmaması için" valilere talimat vermiş olanları unutmayalım.

***

- Devletin kurumlarını; "Bizden olsun ama nasıl olursa olsun. Yeter ki biat etsin" mantığıyla liyakatsiz kadrolarla dolduranları,

- Millete karşı sarf edilmiş vatan haini, terörist, namussuz, sürtük, soysuz, pislik, şerefsiz, karaktersiz, cibilliyetsiz, kanı bozuk, ahlaksız ifadelerini,

- Kurumların başındaki T.C.'leri, askerin dağlara yazdığı "Ne mutlu Türk'üm diyene." yazılarını ve "ANDIMIZI" kaldıranları,

- Milliyetçiliği ayaklar altına alanları,

- Birçok kurumu tarikat ve cemaatlere teslim edenleri,

- Atatürk ve laik cumhuriyete düşman olan tarikat ve cemaatlerin ülkenin her tarafında at oynatması için onlara her imkânı sağlayanları,

- 6 yaşındaki kızlarla nikah yapan tarikat mensuplarını görmezden gelenleri,

- Tarikat yurtlarında ve bazı Kur'an kurslarında yaşanan tecavüz olaylarını gizlemeye çalışanları,

- Kadını hor görenleri,

- Türklük şuuru ve millî bayramlarımızı silmeye çalışanları,

- Türk bayrağının ve Türkiye Cumhuriyeti adının değiştirilmesini isteyenleri unutmayalım.

***

- Trafolara kedi sokanları,

- Toplumu Allah ile aldatanları,

- Arap geleneğini topluma din diye dayatanları,

- Diyaneti, camileri siyasetin arka bahçesi haline getirenleri,

- Gençlerin umutlarını tüketenleri,

- Yetişmiş gençlerin, genç beyinlerin yurt dışına kaçmasına vesile olanları,

- "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." diyen anlayıştan "Giderlerse gitsinler" diyen anlayışa gelenleri,

- Düşünce ve kanaatlerini açıklayan gazetecilerin, yazarların hedef gösterilip dövülmelerini,

- Eğitimli insanlara ve eğitime düşman olanları,

- 13 milyon mülteciyi ülkemize kabul edip "BEKA SORUNU" yaratanları,

- Fukara milletimizin 100 milyar dolardan fazla parasını bu mülteciler için harcayanları unutmayalım.

***

- Çiftçilerimizi kısırlaştırılmış İsrail tohumlarına mahkûm edip toplumu organik yoğurda, organik yumurtaya, organik ekmeğe, organik sebze ve meyvelere hasret bırakanları,

- Hukuki değil, siyasi kararlarla cezaevlerinde esir tutulanları,

- Bağımsız ve tarafsız olmayan, siyasi kararlara imza atan, adil yapılmayan bir yargıyı oluşturanları,

- Yasakları, yaratılan korku iklimini,

- Deprem vergilerini maksadı dışında kullananları,

- İmar afları ile depremlerde daha fazla yıkıma sebep olanları unutmayalım.

***

- FETÖ'ye ne istediyse verenleri,

- FETÖ lideri Fetullah Gülen'e; "Dön artık bitsin bu hasret." diyenleri,

- Bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil devamlı aldatılanları,

- Ege'de 20 adet adamızın Yunanistan tarafından işgal edilmesine göz yumanları,

- Kozmik odayı; "Bizden bir şey mi gizliyorsunuz." diyerek FETÖ'cülere açtırıp devletin bütün gizli belgelerinin düşman devletlerin eline geçmesine sebep olanları,

- Asker hastanelerini ve askerî liseleri kapatanları,

- Türk ordusunun kahraman komutanlarını olmadık iftiralarla, kumpaslarla içeri tıkanları,

- Atatürkçü subayları tasfiye edip bunların yerlerine Yüksek Askerî Şûralarda FETÖ'cü albayları general yaparak 15 Temmuz hain kalkışmasına vesile olanları,

- Cemaat ve tarikat mensuplarının Harp Okullarına girebilmelerine imkân sağlayan gerekli düzenlemeleri yapanları,

- Askerliği paralı hale getirerek bakanların, bürokratların, zenginlerin evlerine uğramayan acının hep yoksulların, garibanların yolları çamur olan evlerine düşmesine sebep olanları unutmayalım.

***

"Laik cumhuriyetin reçetesi" olan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni bir daha okuyalım.

Evet, sandığa giderken;

Ya kendi küçük çıkarlarımızı düşüneceğiz.

Ya ülkemizin, milletimizin çıkarlarını.

Ya vicdan ve akıl kullanarak,

Ya da bir ideoloji uğruna körü körüne oy vereceğiz.

Ya tek tek yem olacağız.

Ya da birleşerek güç olacağız.

Seni kurtaracak birisini arama.

Bilesin ki;

"Seni, yine sen kurtaracaksın."