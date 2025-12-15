Ünlü oyuncu Oya Başar, Yasemin Bozkurt’un Yasemin’in Penceresi isimli programa konuk oldu. Başar, eski eşi Levent Kırca hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

OYA BAŞAR: ÖLMEK İSTEDİ

Başar, Bozkurt’un “Onun ölüm haberini nasıl aldın?” sorusunu cevapladı. Levent Kırca’nın kanser tedavisi olmak istemediğini belirten oyuncu, “Ölmek istedi” dedi.

'O AN ‘LEVENT GİTTİ’ DEDİM'

Başar, eski eşinin ölüm haberini nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:

"Söylediğimiz hastanede yatmadı, gönderdiğimiz doktora gitmedi. Açıkçası ölmek istedi. Bir gece saat 02.05’te oğlum aradı. O an ‘Levent gitti’ dedim. Kısmet bu. Bir süre birçok şeye çok üzülmüştü. Yaptıkları, başarısızlıkları onu üzdü. Bunları yavaş yavaş kaybettiğiniz zaman belli bir üzüntü başlıyor. “Bizden hiçbir şekilde yardım istemedi, her şeyi reddetti” şeklinde konuşan Başar, “Doktorum çok iyi bir Onkologdu. Levent’i tedavi etmesi için onunla konuştum. O da “İlerlemiş kanser, çok bir şey yapamayız” dedi diye konuştu.

KARACİĞER KANSERİNE YAKALANMIŞTI

Olacak O Kadar isimli programla hafızalara kazınan usta oyuncu Levent Kırca 2015 yılında karaciğer kanserine yakalanmıştı.

Kırca, 67 yaşında karaciğer kanseri nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Kırca, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Levent Kırca 28 Eylül 1950’de Samsun’da dünyaya geldi. Komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu, köşe yazarlığı ve siyasetçilik yaptı.

Aydınlık gazetesi yazarlığı ve Vatan Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeliğini görevlerinde bulundu. Sanatçının ikisi ilk eşinden, ikisi de Oya Başar'dan olan 4 çocuğu bulunuyor.

Olacak O Kadar adlı televizyon programını yıllarca sürdüren oyuncu Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, DSP Üsküdar Belediye Başkanı Adaylığı, Ulusal Kanal Genel Müdürlüğü gibi alanlarda da çalıştı.

Sayısız film ve dizide yer alan Kırca, 2015 yılında karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.