OYAK’ta büyük skandal! Askerlerin parasıyla yapılan evleri Afgan, Pakistan ve Iraklılara satıyorlar

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, OYAK’la (Ordu Yardımlaşma Kurumu) ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan OYAK’ın inşa ettiği konutların, para karşılığında vatandaşlık almak isteyen yabancılara satıldığını ileri sürdü.

“Biz askerlerin paralarıyla yaptığınız konutları Türkiye’nin yabancı istilasına destek olmak için satmanıza izin vermeyeceğiz” diyen Üçok, “Bunun hesabını OYAK yöneticilerinden soracağız” ifadelerini kullandı.

EN UCUZU 340 BİN DOLAR

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilen OYAKKENT Silüet projesinde 1.003 konut ve 23 villa yapıldı.

Yapılan konutlar 340 bin dolar ila 516 bin dolar arasında satışa çıkarıldı.

“AFGANLARA, PAKİSTANLILARA SATILIYOR”

Konuyla ilgili Emekli Albay Üçok’un yaptığı açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerlerinin kanı, canı, gözyaşı ve alın teriyle kazandıklarıyla kurulmuş olan OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu), yabancıların, mültecilerin, kaçak göçmenlerin güzel ülkemizi adeta işgal ettikleri yetmezmiş gibi kuruluş kanunu gereği OYAK üyelerinin İhtiyaçlarını karşılamak için inşa ettiği konutları, para karşılığı vatandaşlık elde etmeleri için Suriyelilere, Iraklılara, Pakistanlılara, Afganlara satar olmuş…

“BUNUN HESABINI OYAK YÖNETİCİLERİNDEN SORACAĞIZ”

Biz askerlerin paralarıyla yaptığınız konutları, Türkiye’nin yabancı istilasına destek olmak için satmanıza izin vermeyeceğiz. Bunun hesabını OYAK yöneticilerinden soracağız. Hepinize yazıklar olsun.