Öykü Karayel ile Kerem Bursin'in 'koltuk altı' sahnesi mide bulandırdı! Sosyal medyadan yorum yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Öykü Karayel ile Kerem Bursin'in 'koltuk altı' sahnesi mide bulandırdı! Sosyal medyadan yorum yağdı

Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'in başrolde olduğu Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisi son günlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. Özellikle de Öykü Karayel ile Kerem Bürsin’in koltukaltı yalama sahnesi olay oldu. Kamera arkası fotoğraflarının paylaşılmasının ardından sosyal medyada yorum yağdı.

Gupse Özay’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrollerini Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’le paylaştığı Platonik: Mavi Dolunay Otel’in dizisi koltukaltı yalama sahnesiyle gündem oldu.

h.webp

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sahnede Kerem Bürsin'in koltuk altını yalaması gereken Öykü Karayel, bu sahne çekilmeden önceki gün hislerini paylaştı. Sahne çekilirken Öykü Karayel'in gülmeyeceğini, gerileceğini söylediği video sonrası o anlar da dikkat çekti.

g.webp

Sosyal medyada gündem olan sahnelere "Midem bulandı", "Üf iğrenç bir sahne" yorumları yapıldı.

Sahnenin devamında Gupse Özay'ın ikiliyi yakalaması ve verdiği 'öğh' tepkisi ise seyircinin hislerine tercüman oldu.

gf.webp

jj.webp

Son Haberler
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı