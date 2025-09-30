Öykü Karayel ile Kerem Bursin'in 'koltuk altı' sahnesi mide bulandırdı! Sosyal medyadan yorum yağdı

Gupse Özay’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrollerini Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’le paylaştığı Platonik: Mavi Dolunay Otel’in dizisi koltukaltı yalama sahnesiyle gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sahnede Kerem Bürsin'in koltuk altını yalaması gereken Öykü Karayel, bu sahne çekilmeden önceki gün hislerini paylaştı. Sahne çekilirken Öykü Karayel'in gülmeyeceğini, gerileceğini söylediği video sonrası o anlar da dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan sahnelere "Midem bulandı", "Üf iğrenç bir sahne" yorumları yapıldı.

Sahnenin devamında Gupse Özay'ın ikiliyi yakalaması ve verdiği 'öğh' tepkisi ise seyircinin hislerine tercüman oldu.