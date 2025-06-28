Öykü Serter'den Nihal Candan itirafı

İşte Benim Stilim yarışması Sunucusu Öykü Serter programın sonunda geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski yarışmacılarından Nihal Candan ile ilgili bir konuşma yaptı.

Serter konuşmasında “gülen yüzünün, o mutlu kadının, o küçük kız çocuğunun arkasında çok ama çok ağır sorumlulukları taşıyan, hayatın yükü herkese eşit gelmiyor, ona ağır tarafından geldi, o hassas kalbi taşıyamadı" dedi.

Nihal Candan ile yarışma sonrasında da irtibatlı olduğunu belirten Serter, 'Bahar yarıştığı dönemde sete gelirdi, haddim olmayarak kendimce uyarıda bulunmuştum' dedi.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan 21 Haziran 2025'te 23 kiloya düşmesi nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.

Nihal Candan yaşamını yitirdi